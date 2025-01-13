Yarım sezon Ahlatcı Çorum FK forması giyen Selim Ilgaz ligin ikinci yarısı için Kahramanmaraş İstiklalspor ile anlaştı.

1995 doğumlu Selim Ilgaz Türkiye’de ilk kez 2015 yılında Fatih Karagümrük ile transfer oldu ardından Hataspor ve Manisa FK takımlarında forma giydikten sonra 23-24 sezonu devre arasında Ahlatcı Çorum FK’ya transfer oldu.

Yarım sezon kırmızı siyahlı takımda kaldıktan sonra Alagöz Holding Iğdır FK’ya transfer oldu bu sezon başında ise Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 takımında forma giydi.

3. lig 4. grupta Kahramanmaraş İstiklaspor tecrübeli futbolcu ile anlaştı.

İstiklalspor takımı grupta ilk yarıyı liderin dört puan gerisinde beşinci sırada tamamladı.