Arca Çorum FK günü serbest antrenman ile tamamladı. Kırmızı Siyahlı takım önceki gün Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kütahyaspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından teknik heyet dünü serbest antrenman olarak belirledi.

Dün futbolculardan bir kısmı sahaya çıkarak bireysel antrenman yaparken bir kısmı fitnes salonunda bireysel olarak güç ve kuvvet çalıştı. Bir bölümü saunaya giderek ter atarken bir kısmı ise masaj yaptırarak vücudunu dinlendirdi.

Kırmızı Siyahlı takımın dünki serbest antrenmanında futbolcular hem fiziksel olarak hemde moral olarak dinlenerek Erokspor ile oynayacakları maça kendilerini hazırladılar.

Çorum FK bugün saat 16’da yapacağı antrenmanla pazartesi akşamı Erokspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.