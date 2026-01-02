Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret etti.

Karakaya, beraberinde MHP Genel Merkez Satın Alma Müdürü Ercan Bükülmez ile Sungurlu Belediyesini ziyaret ederek Başkan Muhsin Dere ile bir süre görüştü.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, “MHP Genel Başkan Yardımcımız ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, MHP Genel Merkez Satın Alma Müdürümüz Sayın Ercan Bükülmez ve Personeli; Belediyemizi ziyarette bulundular. Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, beraberindeki heyete; nazik teşrifleri ve verimli sohbetleri için şükranlarımı sunuyorum.” dedi.