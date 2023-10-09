Çorum Genç MÜSİAD tarafından “Şiirli Muhabbet” programı düzenlendi.
Programda Tv Programcısı ve Yazar Serdar Tuncer okuduğu birbirinden güzel şiirlerle salondakilerden büyük alkış aldı.
Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, Genç MÜSİAD Başkanı Erdem Arslan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda kendine has yorumu ve üslubuyla birbirinden güzel şiirler okuyan Serdar Tuncer, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.