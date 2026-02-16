Çorum 'da sanal bahis bağımlılığını Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ve Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle yenmeyi başaran 36 yaşındaki Ö.Y, bahis oynayarak kaybettiklerini yeniden mesleğine odaklanarak telafi etmeye çalışıyor.

Kentte esnaflık yapan, evli ve 2 çocuk babası Ö.Y, sosyal medyada gezerken bir sanal bahis reklamından etkilenerek hesap oluşturdu.

Daha önce herhangi bir spor branşına ilgi duymayan Ö.Y, futbol, basketbol ve voleybol müsabakalarına küçük meblağlarla bahis oynamaya başladı, zamanla bu alışkanlığa daha fazla vakit ayırır hale geldi.

Düzenli bir iş ve aile hayatı varken, eğlence amacıyla dahil olduğu sanal bahis dünyasına kapılan Ö.Y, günde 1-2 saat uyuyup kalan vaktini bahis oynayarak geçiren, işini ve ailesini, kişisel bakımını ihmal eden bir bağımlıya dönüştü.

Bahse yatırdığı meblağı "farkında olmadan" artıran Ö.Y, kayıplarını telafi etmek için daha büyük meblağlarda oynamaya başladı.

Bu süreçte kendisinin ve ailesinin binbir emekle kazandığı 1 ev ve 3 arabayı satarak parasını sanal bahse yatıran ve kaybeden Ö.Y, bataklığa saplandığını fark ederek durumunu eşine anlattı.

Eşinin desteğiyle gittiği psikoloğun yönlendirmesiyle alkol ve madde bağımlılığının yanı sıra kumar ve internet bağımlılığı alanlarında da hizmet veren AMATEM'de yaklaşık 1 ay yatarak tedavi gören Ö.Y, ardından tanıştığı YEDAM sayesinde 3 yıldır aldığı destekle sanal bahis bağımlılığından uzak durmayı başardı.

AMATEM ve YEDAM'ın desteğiyle hayatında yeni bir sayfa açan Ö.Y, işine ve ailesine sarılarak, bağımlılık sürecinde yaşadığı kayıpları telafi etmeye çalışıyor.

- "Herkes kazanmak için girer ama kazanan yoktur"

Ö.Y, AA muhabirine, sanal bahse herkesin para kazanmak için başladığını, oynayanların ne kadar kaybettiğini değil ne kadar kazandığını anlattığını, para miktarı algısının zamanla kaybolmasıyla bağımlılığın pekiştiğini söyledi.

Kumarda, sanal bahiste kazananın olmadığını belirten Ö.Y, "Hesap bakiyesinde belki de 20 sene çalışsam ulaşamayacağım meblağları gördüm. Herkes kazanmak için girer ama kazanan yoktur. Ne kadar büyük meblağ çekerseniz çekin, işin sonunda borç batağındasınız. Çünkü her şeyden önce gerçekten 'dur'u olmayan bir dürtü bozukluğu. Çünkü kendinize 'dur' diyemiyorsunuz. Sizi bu hayattan kopartıyor. Önce çevrenizden, sonra ailenizden, herkesten koparıyor." diye konuştu.

- "Ailemi kaybetme noktasına geldim"

Zamanla para algısının kalmadığını anlatan Ö.Y, şöyle devam etti:

"100 milyon liranın ne kadar yaptığını bilmiyorsunuz. Kazanç algısı, kaybetme algısı kalmıyor. Sadece tek istediğiniz oyunda kalabilmek. Daha üst rakamları görmek. Sonrasında artık bu işten kurtulmanız gerektiğini fark ediyorsunuz, belki kayıpların da çok olmasıyla. İşin başına bakarsak, kazanmak için girdik. İşin sonunda kapımızın önündeki araçlar gitti. Evimiz gitti. Hesaptaki paralarımız gitti. Her şeyden önce bütün çevrem gitti. Ailemi kaybetme noktasına geldim. Kaybedebileceğim ne varsa kaybetmiş oldum."

AMATEM ve ardından YEDAM'a katılmasıyla hayatının tekrar iyiye gitmeye başladığını dile getiren Ö.Y, yaklaşık 3 yıldır hiç sanal bahis oynamadığını belirterek, "Bizim bağımlılığımız tansiyon hastalığı gibi. Yani tuzu kullanmıyor, kullanmıyor ama bir sefer kullandığında yeniden hasta oluyor. Bizim de sürecimiz her zaman temkinli olmak ve her zaman uzak durma çabasındayız. Profesyonel desteği almamış olsaydım kesinlikle bu sürece (sanal bahis) tekrar başlamış olurdum. Belki de hayatta olmayacaktım." diye konuştu.

Tedavi sürecinde AMATEM ve YEDAM'dan haberdar olduğu için kendisini şanslı hissettiğini vurgulayan Ö.Y, "Yani ben buraya gelerek şanslı olanlardanım. YEDAM'ın, AMATEM'in ismini duyan şanslılardanım. Çünkü burayı duymadan intihar edenler, hayatını sonlandıranlar, bu işten çıkamayacağını sananlar ya da bu borcu sadece buradan kazanıp da ödeyebileceğini sananlar var. Ama buradan kazanılmıyor." ifadelerini kullandı.

Her sanal bahis oynayanın bağımlı olmadığını anlatan Ö.Y, bağımlı olanların ise mutlaka profesyonel destek alması gerektiğini, YEDAM'la devam ettiği süreçte bu desteği aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"YEDAM artık benim ailem oldu. Yani vazgeçilmez bir yapıtaşım oldu. AMATEM'in veya YEDAM'ın sadece ilgi alanı madde, alkol, sigara değil. Çok farklı çalışmaları var. Tamamen ücretsiz ve kişisel bilgileriniz gizleniyor."