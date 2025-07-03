TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Serik Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Sergey Yuran yönetiminde başladı.

Kulüp yönetimi, 2025-2026 sezonu için takımın başına deneyimli Rus teknik adamı getirdiğini resmen açıkladı.

Yeni Teknik Direktörü Sergey Yuran yönetiminde Afyon’da sezonu açan Serik Belediyespor çalışmalarına başladı.

Avrupa Görmüş Bir Lider: Yuran’ın Kariyeri Dolu

Futbolculuk döneminde Dinamo Kiev, Benfica, Porto ve Spartak Moskova gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Sergey Yuran, 1990’lı yılların en dikkat çeken santrforlarından biriydi. 1991-92 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda attığı 7 golle gol krallığını Jean-Pierre Papin ile paylaşan Yuran, aynı yıl Ukrayna’da “Yılın Futbolcusu” seçilmişti. Sovyetler Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Rusya formalarıyla toplamda 40’a yakın milli maçta görev alarak önemli turnuvalarda boy gösterdi. 2003 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerinde Khimki, Lokomotiv Astana, Sibir Novosibirsk, FC Pari NN ve daha birçok kulüpte çalışan Yuran, özellikle düşme hattındaki takımları ligde tutmayı başaran hamleleriyle tanındı. Savunma öncelikli ve sonuca dayalı futbol anlayışını benimseyen Yuran, sahadaki mücadele gücüne ve disipline verdiği önemle biliniyor. Serikspor ile birlikte yeni bir sayfa açmaya hazırlanan tecrübeli teknik adamın, Antalya temsilcisinin 1. Lig yolculuğuna nasıl bir yön vereceği şimdiden büyük bir merak konusu.