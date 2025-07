Amatör futbolda biten sezonda dört kategoride şampiyonluk yaşayan ve bir kategoride Türkiye ikinciliği başarısını elde eden Mimar Sinanspor kulübü yönetim ve teknik heyeti biten sezonu değerlendirmek ve yeni sezon yapılanması ve planlaması için bir araya geldi.

Mimar Sinanspor Başkanı Alper Zahir Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdere ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüpte teknik ekipte görev yapan isimlerin katıldığı toplantıda geniş bir değerlendirme yapıldı.

Toplantıda yönetim geçen sezon yapılan çalışmalar hakkında hakkın da teknik ekipten bilgi aldı ve onların talepleri doğrultusunda yeni sezon planlamasını yaptı.

Toplantıda uzun süredir kulüp A takımı Teknik Direktörü ve alt yapının da sorumlu ismi olarak görev yapan Hüseyin Eğer'in Çorum FK teknik ekibine katılmasının ardından yeni sezonda görev dağılımı ile ilgilide bir dizi görüşme yapıldı.

Başkan Alper Zahir kulüp olarak önceliklerine ulaştıklarını bunun kazanılan şampiyonluktan daha çok bir çocuğun hayatına dokumak olduğunu söyledi.

Zahir yönetim ve teknik heyet olarak yaptıkları toplantıda geçen sezonun değerlendirmesini yaptıklarını ve yeni sezon içinde start verdiklerini belirterek 'Biz birbirine gönülden bağlı omuz omuza veren her çocuğun yüreğine dokunmayı hedefleyen kocaman bir aileyiz.

Bu yıl da terini sahada akıtan gönlünü bu yola koyan tüm antrenörlerimize, her zaman yanımızda olan değerli yönetimimize, güvenlerini emanet eden kıymetli velilerimize ve bizi her adımda destekleyen gönül dostlarına canı gönülden teşekkür ediyoruz.

Her maçta sadece skor değil, bir karakter bir ahlak, bir duruş kazanmayı hedefliyoruz. Çünkü bizim derdimiz sadece kazanmak değil bizim derdimiz. Bir çocuğun hayatına umut olmak, bir gençliğe yön vermek, bir nesli sahiplenmektir. Şimdi hep birlikte bismillah diyoruz ve yeni sezona başlıyoruz' dedi.