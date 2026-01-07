Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek’in oğlu Serkan Ek(33) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
24 Aralık 2025 tarihinde Akkent 8. Cadde'de Akkent TOKİ Atletizm Sahası'nın yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştükten sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serkan Ek, 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Serkan Ek'in cenazesi 8 Ocak Perşembe günü öğle namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Fatih Battar