Dünkü Boluspor maçı sonrası görevinden ayrılan Teknik Direktör Serkan Özbalta bugün tesislerde futbolcularla ve yönetimle vedalaşarak Çorum'dan ayrıldı.

Bir veda mesajı yayınlayan Özbalta; "17 ay önce adım attığımız bu güzel camiadan bugün itibariyle ayrılmış bulunuyoruz. Geçirdiğimiz 1.5 yıl içinde bize aile ve rahat bir çalışma ortamı sağlayan başta başkanımız Oğuzhan Yalçın olmak üzere Feyyaz Gökel, Yılmaz Özkul ve her zaman bizimle beraber olan Muhammet Fettahoğlu'na

çok teşekkür ederim. Gerek iç sahada gerek deplasmanda bizleri destekleyen yalnız bırakmayan Çorum FK taraftarlarına ve kulüpte bizlere her zaman yardımcı olan kulüp personellerimize teşekkür ediyorum. Taktiksel disipline uyan, gerek saha içinde gerek dışında gönül bağını kurduğumuz futbolcu kardeşlerime bizlere göstermiş oldukları özveriden dolayı çok teşekkür ediyorum. Geçirdiğimiz süre zarfında elimizden gelen gayreti gösterdiğimiz bu sürece Çorum FK tarihinde ilk kez 1.lig play off

yarı finali ve Türkiye Kupasında gruplara kalma başarılarıyla veda ediyoruz." ifadelerini kullandı.