Çorum Belediyesi tarafından Ramazan ayında çocuklara iyiliği ve paylaşmayı aşılamak amacıyla düzenlenen "Sevap Avcıları" yarışması sona erdi.

Yarışma kapsamında, 228 takım ve 684 çocuk "Sevap Avcısı" olarak iyiliğin, paylaşmanın ve güzel ahlakın izini sürdü.

Yarışmaya katılan çocuklar, Ramazan’ın 19’uncu gününe kadar her gün verilen farklı görevleri yerine getirerek sevap topladı. Büyük ilgi gören yarışmanın ardından şimdi gözler ödül törenine çevrildi.

"Sevap Avcıları Ödül Töreni", 14 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Programda yarışmanın kazananları açıklanacak.

Ödül töreninde, çocukların büyük ilgiyle takip ettiği TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı Aslan ve arkadaşları da sahne alarak miniklerle buluşacak.

Törende 12 bisiklet, 12 tablet ve 12 akıllı kol saati sahiplerini bulacak. Ayrıca program kapsamında yapılacak çekilişle katılımcılara çeşitli sürpriz hediyeler de verilecek.