Mahalli İdareler Seçimlerinde Üçtutlar Mahallesinden muhtar adaylığını açıklayan Sevil Yılmaz gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Eşi Yaşar Yılmaz ile birlikte gazetemizi ziyaret eden ve açıklamalarda bulunan Sevil Yılmaz, mahallesinde ki sorunları ve eksiklikleri bildiğini ve bunların çözümü için muhtar adayı olduğunu belirterek, “Mahallemizde kadınların kurslara gidebilecekleri kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilecekleri bir mekan yok. Kadın Kültür ve Gençlik Merkezi yapıldığı zaman bu eksiklik giderilmiş olacak. Ayrıca bir yakını vefat eden mahalle sakinimizin taziyeleri kabul edeceği bina yok. Eğer seçilirsem Belediye’nin mahallemize gerek Kadın Kültür ve Gençlik Merkezi gerekse taziye evi yapması için gayret göstereceğim” dedi.