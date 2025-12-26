Arca Çorum FK’nın tecrübeli futbolcusu Samudio, takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını bunu Erzurumspor deplasmanında sürdürerek ikinci yarıda daha moralli girmek istediklerini söyledi.

Samudio dün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada. pazar günü Erzurum’da güzel bir maç olacağına inandığını belirterek ‘Erzurum’da iyi bir takım bizde iyi bir takımız ve dominant bir oyun oynuyoruz. Bence seyir zevki yüksek bir maç olacak.

Ben bu sezon başı Çorum FK’ya transfer oldum ve bir uyum sürecim oldu. Yeni bir takım yeni bir lig adaptasyon sürecine ihtiyaç oluyor. Ama son haftalarda kendimi çok daha iyi hissediyorum. Performansımdan memnunum. Son maçtada kalitemizi de gösterdiğimizi düşünüyorum.

Benim için nerede oynadığımın bir önemi yok. Hocam nerede isterse orada oynarım. Hangi pozisyonda olursa olsun takıma faydalı olmak için mücadele ediyorum’ dedi.

Teknik Direktör değişikliğinin ardından takımda nelein değiştiği sorusu üzerine ise Samudio ‘Hocamız geldiğinden beri biraz değişim gösterdik. Hüseyin Hocamız çok tecrübeli. Hüseyin Hoca sadece bu ligleri değil Avrupa liglerini de yakından takip ediyor. O liglere hakim olduğu için bizlerde yabancılar olarak çok zorluk çekmiyoruz kendisi ile iletişim kurarken. Hocamızın geldiğinden sonra daha akıcı, taktiksel ve daha sistemsel oyunlarımız var. Takıma bir mantalite oluşturmaya çalışıyor. Bunu da başarabildiğimizi düşünüyorum’ dedi.