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Sigorta Acenteler Sektör Meclis Üyeliğine seçilen Çağ Sigorta sahibi Sezai Külcü, Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Ziyarette TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usûl ve Esaslar” doğrultusunda Sigorta Acenteler Sektör Meclis Üyeliğine seçilen Sezai Külcü’yü tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette Sezai Külcü’ye Sigorta Acenteleri İl Delegesi Klas Sigorta sahibi Ahmet Damar da eşlik etti.