Masa Tenisi Küçükler Bölge birinciliğinde erkeklerde Çorum Gençlikspor takımı birinci kızlarda ise Çorum Belediyespor üçüncü olarak finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Çorum Hitit Üniversitesi Spor Salonunda yapılan bölge birinciliğinde 16 erkek 16 kız takımı mücadele etti. Erkeklerde Çorum Gençlikspor kulübü masa tenisi takımı zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Amasya Kutlubey Okulları takımını yenerek bölge birincisi olmaya hak kazandı.

Amasya Kutlubey Okullarının ardından Ankara Gölbaşıspor kulübü üçüncü Sinop Dorukspor takımı ise dördüncü oldu.

Küçük kızlarda ise Çaykur Rizespor B takımı tüm maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Amasya Kutlubey Okulları A takımını yenerek birinci oldu. Çorum Belediyespor A takımı üçüncü olurken Sinop Dorukspor takımı ise dördüncü oldu.

Bölge birinciliğinde dün de ferdi müsabakalar yapıldı. Takımlarda ilk dört ferdilerde ise ilk üç sırayı alan sporcular Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.