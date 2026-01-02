Türkiye'yi etkisi altına alan dondurucu Sibirya soğukları yerini ılık hava dalgasına bırakacak. Yarından itibaren sıcaklıkların ülke genelinde artması ve hafta başından itibaren yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hazırlanan haftalık ve uzun vadeli hava tahmin raporundan derlenen bilgilere göre, yurdu etkisi altına alan ve özellikle iç ve doğu kesimlerde termometrelerin sıfırın altında rakamları görmesine neden olan Sibirya kökenli soğuk hava kütlesi Türkiye’yi terk ediyor.

Yarından itibaren yurdun batı kesimlerinden başlayarak artışa geçecek olan hava sıcaklıkları, hafta başından itibaren tüm illerde etkisini gösterecek. Sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise dondurucu soğukların kırılacağı, ancak yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde gece ayazının etkisini sürdürmeye devam edeceği bildirildi.