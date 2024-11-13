Sigorta ve aktüerya alanındaki en son gelişmeler, akademisyenler, uzmanlar ve sektör profesyonellerinin katılımıyla Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi'nde ele alındı.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış programında konuşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi, kongre dönem başkanı Prof. Dr. İsmail Yıldırım, kongrenin 2013 yılından bu yana ulusal olarak düzenlendiğini söyledi.

Kongrenin ilk olarak Başkent Üniversitesinde yapıldığını kaydeden Yıldırım, “Kongrenin 5.’sinin Hitit Üniversitesinde düzenlenmesinden büyük gurur ve onur duyuyoruz. Salonda özellikle sigortacılık alanından öğrencilerimiz var. Türkiye genelinden katılan değerli akademisyenlerimiz iki gün boyunca bizlere bilimsel sunumlar yapacaklar. Kongrenin başarılı bir şekilde tamamlanmasını diliyor, katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, yaptığı konuşmada sigortacılık ve aktüerya ile ilgili güncel konuların ve yaşanan gelişmelerin ele alınacağı kongreye akademisyen ve öğrenci boyutunda katılmanın büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Sigortacılık ve aktüer süreçler kapsamında karşılaşılan risklerin üstesinden gelebilmek adına tarih boyunca çeşitli yöntemlerin uygulandığını ifade eden Başcı, “Sigortacılıkta bu anlamda riskleri dağıtabilmek ve riskle ilgili önceden plan yapabilmek ve tedbir alabilmek için bu sektörün dolmasına neden olduğunu söyleyebiliyoruz. Tabi ki sigortacılık ve aktüeryal hesaplar son zamanlarda yaşadığımız hem afetler hem de sorunlarla önemini biraz daha artırdı ve artık bu konuda bilincin de her geçen gün arttığını düşünüyoruz. Bunun bir meslek haline dönüşmüş olması siz sevgili öğrencilerimiz açısından da birer kariyer mesleği olarak seçilebileceğini görmekteyiz” dedi.

Prof. Dr. Başcı, kongrenin başarılı ve hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

Kongrenin açılış konferansını veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (TOBB SAİK) Başkanı Levent Korkut, öğrencilere seslenerek “Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sektör ancak sizlerle bir yere gelecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 2023 yılı sonu itibariyle 72 sigorta şirketinin faaliyet gösterdiğini ve şu an 18 bin 635 acente olduğunu ifade eden Korkut, “Ülkemizde sigorta kapasite kullanım alanı %38 civarındadır. Dolayısıyla yabancı şirketlerinin Türkiye’ye gelmesi ve burada sigorta şirketlerini alması veya yeni şirketler kurmasının asıl nedeni budur” diyerek sektörün gelişimden pay almak için şirketlerin girişler yaptığını belirtti.

Türkiye’deki sigorta şirketlerinin gelişimine dair bilgiler veren Korkut, “Türkiye’de sigortacılık Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hızlı bir şekilde büyümüş, bu gelişme reel olarak %60 civarında bir büyüme hızına ulaşmıştır. 7/24 hizmet anlayışı, etkin iletişim ve acentelerin buna çok ciddi katkısı olmuştur” dedi.

Konuşmasının devamında sektörde başarılı olmak için gerekli özellikler ve hazırlıklara dair bilgiler veren Korkut, katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

İki gün süren kongrede 22 katılımcı, sigorta ve aktüerya temalı 14 bildiri sundu. (Haber Merkezi)