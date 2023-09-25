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YÜKSEL BASAR

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan’ın girişimleri sonucu, Ankara’nın simgelerinden olan Sıhhiye’deki Hitit Anıtı’na tabela takıldı.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, 2 yıl önce Sıhhıye Meydanı’ndaki Alacahöyük kazılarına ait Hatti Güneş Kursu Anıtı’na tanıtım levhası için çalışmalara girişimlerde bulunmuştu.

Bilan’ın girişimleri sonucu Güneş Kursu Heykeli’ni tanıtan bir levha takıldı.

Anıtın Çorum’a ait olmasına rağmen yıllarca üzerinde tanıtıma dair bir tabela olmadığını belirten Bilan, “Uzun bir süredir takip ettiğim bu sürecin sonunda tabelamızı Çorumlular adına ait olduğu yere taktırdık. Milyonlarca kişinin her gün önünden geçtiği Kızılay’ın en görünen yerindeki bu anıt yıllarca bir tanıtım tabelası olmadan ve bir çok kişinin bu eserin Çorum iline ait olduğunu bilmeden önünden geçip gittiği bir sembol oldu. Vakıf 19’un ve şahsımın ilimizi ve kültürümüzü tanıtmak adına yaptığı çalışmalardan biri olan bu tabela uygulaması ile artık bu yapıtın Çorum iline ve Çorumlulara ait olduğu tescillendi. Çorumlulara hayırlı olsun. Son derece gurur duydum. Verilen emek karşılıksız kalmayınca çok mutlu oluyoruz” dedi.

Bu süreçte kendilerine destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Kültür Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş’e teşekkür eden Bilan, “Tüm Çorumlular bu esere sahip çıkmalı ve Hattilere ait illerini temsil eden bir eserin tescillenmesi ile de gurur duymalılar” ifadelerini kullandı.