Çorum’da 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde gerçekleşen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Rüstem Eren Parkı’na gelen bir kişi tişörtünün içerisinden çıkardığı pompalı tüfekle parkta oturan Veysel Çalışkan ve Samet B.’ye ateş ediyor.

Zanlı bir süre elinde bulunan pompalı tüfekle olay yerinden kaçıyor. Olay sırasında parkta bulunan insanların yaşadığı korku ve panikte kameralara yansıyor.

Olayın ardından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Veysel Çalışkan hayatını kaybetti.