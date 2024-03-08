Silmkent’te TOKİ tarafından yaptırılan toplu konutlarda sorunlar bitmiyor.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Silmkent TOKİ’den konut alan ancak birçok sorunla karşı karşıya kalan Firdevs Tuncay’ı ziyaret etti.

Babasından kalan 10 bin TL yetim maaşı ile geçinmeye çalıştığını ifade eden Firdevs Tuncay, “2018 yılında kuraya girdim. 6 senedir mağdurum. 10 bin lira yetim maaşı alıyorum. Şu an oturduğum ev kira. 2 ev değiştirdim. Ev sahipleriyle sürekli sorun yaşıyorum. Şu an üçüncü bir evdeyim. Ev sahibim de çık diyor. Artık kendi evime geçmek evimin taksitlerini ödemek istiyorum. Başkasının evinde oturmak istemiyorum” diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı ve AK Parti Milletvekillerinin 16 Ekim 202 tarihinde anahtar teslim töreni düzenleyerek şov yaptıklarını ve sonrasında ise vatandaşlara sahip çıkmadıklarını iddia eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise şunları söyledi:

“Buraların bitmediğini insanları mağdur etmemelerini defalarca söyledik. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatçı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay vermiş olduğunuz sözleri yerine getirin. Sizler bu vaziyetteki eve taşınabilir misiniz? Bu kardeşimiz gibi yüzlerce mağdur var. 743 konutun yüzde 70’i bu vaziyette. Ya kapısı yok ya evyesi yok. Suyu akmıyor asansörü çalışmıyor. Kaloriferler yanmıyor. İnsanlar bu vaziyette nasıl taşınacaklar. Söz kişinin aynasıdır. TOKİ Başkanına da sesleniyorum. Lütfen buraya el atın ve bu insanların mağduriyetini bir an önce giderin.”

Silmkent TOKİ konutlarında evlerin içinde ve binalardaki eksiklerin yanı sıra çevre düzenlemesi ve ulaşımla ilgili sıkıntılar da dikkat çekiyor.

Evlerine taşınan vatandaşlar ise otobüs seferlerinin az olması ve güzergahının kısa tutulması nedeniyle sorun yaşadıklarını belirterek belediyenin soruna çözüm bulmasını istediler.