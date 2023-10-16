Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Silmkent’te inşa edilen 752 konut için anahtar teslim töreni düzenlendi.
Törende 45 hak sahibine anahtarları teslim edilirken, geri konutlar 2 günde 1 blok şeklinde hak sahiplerine teslim edilecek. Aralık ayı sonuna kadar bütün konutların teslimatının gerçekleşmesi bekleniyor.
Törene AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ile hak sahipleri katıldı.