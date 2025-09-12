Türkiye 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, Belçika temsilcisi Westerlo forması giyen 37 yaşındaki tecrübeli kaleci Sinan Bolat’ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Doğu Anadolu temsilcisi, deneyimli file bekçisiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Westerlo forması giyen Sinan Bolat ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Sinan Bolat’a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamızla başarılar diliyoruz.”

Daha önce kiralık olarak Galatasaray forması da giyen Bolat, sarı-kırmızılılarla Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı. Kariyerinin büyük bölümünü Belçika ve Portekiz’de geçiren deneyimli kaleci, geçtiğimiz sezon ise Kasımpaşa’da kiralık olarak görev almıştı. Iğdır FK, bu sezon toplamda 18 transfer gerçekleştirdi.