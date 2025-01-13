İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, erken teşhisin ve tedavinin önemine dikkat çekerek, kadınları tamamen ücretsiz olan mamografi taramaları için sağlık merkezlerine davet etti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı İhsan Demirbaş ile gazetemizi ziyaret etti.

Prof. Dr. Sinan Zehir, ziyarette Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a sağlık yatırımları ile ilgili şu bilgileri verdi:

SAĞLIK YATIRIMLARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

“Eski Devlet Hastanesi bittiği zaman Göğüs Hastanesi’ni oraya taşımamız söz konusu. Sonraki süreçte Göğüs Hastanesi için yeni bir bina teklifinde bulunduk. Eski Diş Hastanesi’nin yerine Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı bir 100 Yataklı Fizik Tedavi Merkezi teklifimiz oldu. Yavruturna Sağlık Merkezi’nin yer teslimi yapılacak bu hafta. Hasanpaşa’daki Erol Olçok’a bağlı olan semt polikliniğinin proje ihalesi yapıldı. Gazi Sağlık Ocağı yıkılıp aynı yere yenisi yapılacak. Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezi’nin de geçici kabulü yapıldı. Ruhsatlandırma çalışmaları devam ediyor.”

‘TARAMALAR TAMAMEN ÜCRETSİZ’

Ziyarette kanser taramalarınada ayrı parantez açan Sinan Zehir, “Çorum’da 65 bin kadının meme kanseri için mamografi taraması, 80 bin kadının rahim ağzı ve 85 bin bağırsak kanseri taramasının yapılması gerekiyor. Taramalar için Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve aile hekimlerine başvurabilirler. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Vatandaşlarımızı ücretsiz olan kanser taramalarına bekliyoruz.