Arca Çorum FK taraftar grubu Siyah Duvar Ülkü Ocakları Başkanlığına yeni atanan Abdulah Dalyan’ı ziyaret ederek ismi yazılı forma ve kaşkol hediye etti.

Ülkü ocakları Başkanlığı görevine getirilen Abdullah Dalyan’ı makamında ziyaret eden Siyah Duvar Tribün Lideri Özgür Yalvaç yeni görevinde başarılar diledi. Yalvaç bu sezon Süper Lig hedefi ile yola çıkacaklarını belirterek bu yolda tüm Çorumluların desteğinin çok önemli olduğunu belirterek Ülkü Ocaklarını da tribünde takımlarına destek olmaya davet etti.

Abdullah Dalyan da ziyareti ve hediyesi nedeni ile Özgür Yalvaç’a teşekkür etti ve şehrin marka değeri konumuna gelen Çorum FK’nın her zaman yanında ve destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi,