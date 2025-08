Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Başkanı İlhan Kılıç, Çorum Futbol Kulübü’nün (Çorum FK), yeni sezonda Süper Lig'e çıkması için herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğini söyledi.

Çorum FK’nın bu kentin ve Çorumlu olan herkesin ortak paydası olduğuna vurgu yapan Kılıç, siyaset üstü bir anlayışla takımın Süper Lig'e çıkarılması gerektiğini kaydetti.

İlhan Kılıç, geçtiğimiz sezon 1. Lig'de mücadele eden ancak Süper Lig'e çok yakın olmasına rağmen son anlarda bu başarıyı gösteremeyen Çorum FK’nın yeni sezon için güçlü bir takım oluşturduğunu, bu fırsatın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Süper Lig'in Çorum’un tanıtımından, ekonomik hamleler yapmasına kadar birçok açıdan büyük fayda sağlayacağının altını çizdi.

HAVAALANI ŞEHRİN VE TAKIMIN GELEĞİ İÇİN ELZEM

Çorum Futbol Kulübüne tüm Çorum halkını, kurum ve kuruluşları sahip çıkmaya davet eden Kılıç, ayrıca takımın ve şehrin geleceği için havaalanı yatırımının bir an önce hayata geçirilmesinin elzem olduğunu söyledi.

Kılıç, “Bir havaalanımız bile yok. Süper Lig'e çıktığımızda diğer takımlar Çorum’a karayolu ile mi gelecek? Havaalanı yatırımını acilen hızlandırmalı, bir an önce bu hizmeti Çorum’a getirmek durumundayız. Otellerimiz, konuklama alanlarımız, turistik tesislerimiz yeterli mi? Çorum her anlamla Süper Lig'e hazırlıklı olmalı. Süper Lig Çorum için hayal değil” şeklinde konuştu.

Çorum FK’nın Süper Lig'e çıkmasının şehre, bölgeye büyük katkılarının olacağını vurgulayan Kılıç, “Milletvekillerimiz, siyasilerimiz, bürokratlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımız el ele, gönül gönüle vermeli, Çorum’u Süper Lig'e taşımalıdır. Takımımızı kesinlikle yalnız bırakmayalım, gereken her türlü desteği verelim. Bugün birlik zamanı, bugün el ele verme zamanı” dedi.

Çorum FK’nın yeni sezonun ilk maçını kendi sahasında Amedspor ile 10 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21.30’da yapacağını duyuran Kılıç, tüm sporseverleri maça davet etti.