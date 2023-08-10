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Ahlatcı Çorum FK’ya taraftar desteği.

Kırmızı Siyahlı takımın taraftar grubu Siyah Duvar lideri Özgür Yalvaç grup üyeleri ile birlikte kırmızı siyahlı takımın önceki akşam tesislerde yaptığı antrenmanı ziyaret ettiler.

Sloganlar eşliğinde tesislere giren Siyah Duvar taraftar grubu sloganlar atarak saha kenarındaki tribünlerde tezahüratlarda bulundular.

Yeni bestelerini seslendiren Siyah Duvar taraftar grubu lideri Özgür Yalvaç daha sonra saha içine girerek Teknik Direktör Tahsin Tam ve kaptan Murat Yıldırım’a çiçek vererek yeni sezonda başarı dileklerinde bulundu.

Özgür Yalvaç Tuzlaspor maçı için kendilerine araç tahsis eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekker etti ve takımlarını sezonun ilk maçında yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Teknik Direktör Tahsin Tam ve Kaptan Murat Yıldırım ise SiyahDuvar taraftar grubu geçen sezon boyunca verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiler ve yeni sezonda da hep birlikte başarıya ulaşacaklarını inandıklarını belirterek tüm taraftarlardan destek istedi.