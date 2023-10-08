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HARUN AKKAYA

Çorum İnsani Değerler Platformu (İDP) düzenlediği eylem ile İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamlara tepki gösterilerek, Filistin direnişine destek bir kez daha dile getirildi.

Hürriyet Parkında gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İnsani Değerler Platformu(İDP) Dönem Sözcüsü Raif Korkmaz, konuşmasına,

“Bizler Çorum’un sivil toplum kuruluşları olarak mazlum Filistin halkının 75 yılı aşan haklı mücadelesinin ve davasının yanındayız” diyerek başladı.

‘OSMANLI’DAN SONRA NE ORTADOĞU COĞRAFYASI NE DE FİLİSTİN HUZUR BULMADI’

Emperyalist Batılı ve Doğulu ülkelerin özelde Müslüman halkların genelde de tüm insanlığın sahip olduğu her türlü değere yönelik utanmaz saldırılarının halen devam ettiği bugünlerde, Filistin halkının kendi topraklarının bağımsızlığı için vermiş olduğu mücadelenin insanlığın yüz akı bir mücadele olduğunun altını çizen İDP Dönem Sözcüsü Raif Korkmaz, “1948’de ümmetin bağrına adeta bir hançer olarak saplanan Siyonist İsrail Devleti üzerinden Batılı ve Doğulu emperyalistlerin İslam coğrafyasına yönelik işgal ve soygun uygulamalarına karşı direniş göstermek, vatanını, milletini, geleceğini savunmak herkesin en doğal hakkıdır. Kadim Filistin toprakları sadece Müslümanlar için değil, diğer din mensupları için de dokunulmaz olmalı, bu toprakların kadim sakinleri, diğer tüm milletler gibi özgür ve bağımsız yaşayabilmelidir. Tarihen sabittir ki, Osmanlı’dan sonra ne Ortadoğu coğrafyası ne de Filistin huzur bulmadı. Ancak son yıllarda ümmet yeniden kendine gelmeye başladı ve Afrika’dan Asya’ya her yerde bağımsızlığını talep etmeye, emperyalistleri teker teker ülkelerinden kovmaya başladı” dedi.

‘İSLAM COĞRAFYASI ARTIK ESKİSİNDEN DAHA FAZLA BİR VE BERABER’

“Türkiye olarak biz de 40 yılı aşkın bir süredir bize yüklenen terör belasını defetmeyi ve yeniden gönül coğrafyamızla iletişim kurmayı başardık. İslam coğrafyası artık eskisinden daha fazla bir ve beraber; birbirimize desteğimiz artık sadece dualarla sınırlı değil. Askeri ve stratejik işbirlikleri daha da gelişiyor. Bunun en son örneği Karabağ’ın Ermeni işgalinden kurtarılmasıdır ve artık Filistin için de eylem zamanı gelmiştir” diyen Raif Korkmaz, “Kudüs yalnızca Müslümanların değil Hristiyanların ve Yahudilerin de, yani adeta bütün insanlığın da ortak mekanı ve mirasıdır. Kudüs ve Mescid-i Aksa tüm insanlığın özlemle beklediği evrensel barışın tesis edilebileceği esas zemindir. Siyonist çete devleti İsrail, iç siyasette daraldığı, hükümet bunalımları yaşadığı her dönemde kamuoyunu manipüle etmek için kadim Filistin yurdundaki Müslümanlara ve değerlerimize yönelik zulüm ve terör silahına sarılmaktan geri durmadı. Çoluk çocuk demeden binlerce mazlumun kanına girdi ve dünya bunları hep uzaktan seyretti. Kendi vatanlarında sürgün hayatı yaşayan Filistinli kardeşlerimiz 1948’den bugüne değin, uygar dünyanın gözü önünde işkenceye uğratılıyor, haklarından mahrum ediliyor. Bugüne kadar Batı’dan almış olduğu sınırsız destekle tüm insanlığın ortak kıblesi olan Mescid-i Aksa’ya, bir avuç toprağa, Gazze’ye ve toplama kamplarına sıkıştırılmış mazlum Filistin halkına yönelik onlarca, yüzlerce soykırım saldırısı gerçekleştiren Siyonist rejime karşı Hamas’ın ve diğer direniş unsurlarının gerçekleştirdiği savunma, sadece onların değil dünyadaki diğer Müslümanların da her zaman içinde yer aldığı bir büyük direniştir. Emperyalistlerin güdümündeki küresel medya kuruluşlarının tüm dezenformasyon çalışmalarına rağmen aziz İslam milleti, kendisinin mümtaz bir üyesi olan Filistin halkının, Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın bekçilerinin onurlu direnişini selamlıyor ve Rabbimizden onları muzaffer kılmasını niyaz ediyoruz. Filistin de, Kudüs de, Mescid-i Aksa da bir gün mutlaka özgürlüğüne kavuşacaktır. O gün insanlığın da barışa ve esenliğe kavuşacağı bir gün olacaktır. Tüm benliğimizle, tüm yüreğimizle, tüm inancımızla mazlum ve mahrum Filistin halkının yanındayız, Siyonist çetenin emperyalist dünyayı arkasına alarak yaptığı alçak saldırı ve soykırımı lanetliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Basın açıklaması yapılan dua ile sona erdi.

Basın açıklamasına, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Turhan Candan, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Memur Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş, Hak-İş Konfederasyonu İl Temsilcisi Mustafa Köroğlu, İDP üyesi STK’ların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.