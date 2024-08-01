Çorum Akıncılar Derneğinden yapılan açıklamada Hamas’ın lideri İsmail Heniyye’nin Siyonist İsrail tarafından şehit edilmesine tepki gösterildi.

Emperyalist, Siyonist ve işbirlikçilerine karşı verilen mücadelede şehitlerin yolun ışığı ve mihenk taşları olduğunun belirtildiği açıklamada, “Şehitlerimiz yok oluşun değil aksine inadına varoluşun sembolleridir. Şehitlerimiz ümmetin ve mücadelenin damarlarına yürüyen kandır. Filistin İslami Direnişimizin liderlerinden İsmail Heniyye de Siyonist bir suikast sonucu şehadete yürüdü. İsmail Heniyye yaşamı ve mücadelesiyle tüm ümmete örnek olacak sembol bir isimdi. Ailesinin pek çok ferdini, çocukları ve torunlarını şehit vermiş, bizlere sabır ve onurlu duruşun ne olduğunu davranışlarıyla öğretmişti. Rabbimizin şehitler için hazırladığı nimet ve cenneti en çok hak edenlerden biriydi. İslam ümmetini, Hamas ve tüm Filistin direnişini bu kutlu şehadet dolayısıyla tebrik ediyoruz” denildi.

“Mücadele ve cihad meydanları şehitsiz olmaz, Siyonist katiller iyi bilsin ki bizler için şehadet ölümsüzlüğün adı ve zaferin müjdecisidir. Liderini şehit vermiş bir hareket olarak Hamas mensuplarının yüreklerinde nasıl bir intikam ateşi harlandığını iyi biliyoruz” ifadelerinin yer aldığı açıklamada şunları dile getirildi:

“Akıncılar Hareketi olarak Hamas ve tüm Filistin direnişine bedeli ne olursa olsun sonuna kadar destek vereceğimizi ve yanlarında duracağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bu hadise göstermiştir ki düşman topyekün hareket etmektedir, bizler de ümmet olarak bir araya gelmezsek bu savaşı ve Rabbimizin bize sunduğu imtihanı kaybedeceğiz. Akıncılar Hareketi olarak öteden beri söylediğimiz gibi, Türkiye Müslümanları olarak tüm ayrılıklarımızı ve farklılıklarımızı bir kenara bırakıp, nehirden denize tüm Filistin özgür olana kadar kısa, orta ve uzun vadede yardım ve desteklerimizi planlayıp tüm güçlerimizi bir araya getirmek suretiyle Filistinli kardeşlerimize destek vermeliyiz. Siyonist katillerle destansı bir mücadele veren mücahidlerimize ve şehitlerimize olan borcumuzu ancak bu şekilde ödeyebiliriz. Akıncılar hareketi olarak Türkiye Müslümanlarını bir araya getirecek her adımı ön koşulsuz olarak desteklemeye hazırız. İsmail Heniyye'ye yapılan suikastın İran'da gerçekleşmiş olmasını oldukça manidar buluyoruz. İran göstermiş olduğu bu güvenlik zaafiyetini kendi içinde mutlaka sorgulamalı, ihmal ve kusuru olanları en ağır şekilde cezalandırmalıdır. İran, misafiri ve koruması altındaki birine karşı Siyonist rejimin bu alçakça ve küstahça saldırısına, bedeli ne olursa olsun Siyonist rejime aynı oranda canını yakacak bir cevap vermelidir. Aksi takdirde bu hadise tarih boyunca alnında kara bir leke olarak kalacaktır. Müslüman ülkeleri ve hükümetlerini de uyarıyoruz: Boynunuzdaki küresel güçlerin taktığı kölelik halkasını söküp atın; bir avuç mücahidin gösterdiği cesaret ve zafer yürüyüşüne hep beraber katılın. Askeri, ekonomik ve siyasi hesapları masanızın üstünden kaldırın. Rabbimizin kitab-ı keriminde vadettiği izzet ve şerefe odaklanın. Unutmayın ki küresel güçler ve Siyonistlerle işbirliği size zilletten başka bir şey getirmeyecektir. Ümmet olarak hep beraber ayağa kalkalım ve Siyonist rejimin sonunu getirecek feryadımızı yükseltelim.”