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Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası(SMMMO) tarafından “Yardımcı Muhasebe Elemanı Kursu” verilecek.

SMMMO bünyesinde, bürolarda ve firmalarda istihdam edilmek üzere iş görüşmesi garantisi ile verilecek kurs bu ay içerisinde başlayacak.

3 AY SÜRECEK

Tamamen uygulamaya yönelik eğitimden oluşacak kursun 3 ay süreceği ve sınırlı sayıda kursiyer alınacağı ifade edildi.

SON BAŞVURU TARİHİ 17 KASIM

Kursiyerlerin referans ile kayıt edilecek olup, katılımcıların 17 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar odaya ön başvuru yapmaları istendi.