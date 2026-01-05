Çorum Tenekeci, Sobacı ve Çilingirler Odası Başkanı Hasan İlhan ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığına ‘hayırlı olsun’ ziyareti düzenledi.

Oda yöneticileri, güven tazeleyerek yeniden göreve seçilen İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ı ve İl-İlçe yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

CHP İl Başkanı Solmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı Hasan İlhan ve yönetimine teşekkür etti.

Ziyarette, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ile parti yöneticileri de hazır bulundu. (Haber Merkezi)