Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK), memur ve emeklilere yapılması planlanan 2026 zam oranlarını protesto etti.

Kadeş Meydanı'nda toplanan sendika üyleri, artan hayat pahalılığına dikkat çekmek için soğan ve ekmekle eylem yaptı.

Sendika üyeleri, kuru soğan ve ekmek yiyerek geçim sıkıntısına dikkat çektiler.

KESK Çorum Şubeler Platformu adına bir basın açıklaması yapan Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, "2026’ya ortalama yüzde 12,5 zamla girdik. Ancak ulaşımdan kiraya, sağlıktan gıdaya her kalemde yapılan zamlar maaş artışlarımızın katbekat üzerinde. Kiralar yüzde 35 oranında arttı. Kamu emekçilerinin ve emeklilerin açlık ve yoksulluk sınırı arasında sıkıştı. Bugün en düşük memur emeklisi maaşı tarihte ilk kez açlık sınırının altına düştü” dedi

Sırma, Ocak ayından itibaren maaşlara ek yüzde 20 artış yapılmasını, seyyanen ödeneğin taban maaşlara yansıtılmasını, 3600 ek göstergenin tüm kamu emekçilerine verilmesini, mülakatın kaldırılmasını ve grevli toplu sözleşme hakkının önündeki yasal engellerin kaldırılmasını istedi.