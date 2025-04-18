AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Çorum Merkeze bağlı bazı köylerini ziyaret ederek, son 30 yılın en büyük zirai don olayından etkilenen tarım arazilerini gezdi.

Merkez İlçe Başkanı Alagöz, AK Parti İl Başkan Vekili Nurettin Karaca, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Çorum Merkeze bağlı ova köylerini ziyaret ederek, zirai dondan etkilenen çiftçiler ile bir araya geldi.

Heyet sırasıyla Üyük, Ovasaray, Abdalata, Boğabağı, Ovakarapınar, Mollahasan, Bozboğa, Kayı, Güveçli, Seydim Köylerinde zarara uğrayan tarlaları tek tek yerinde inceleyip, köy muhtarlarını ve üreticilerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunuldu.

ALAGÖZ, “ SON 30 YILIN EN BÜYÜK ZİRAİ DON OLAYI”

Türkiye'nin birçok ilinde son 30 yılın en büyük zirai don olayının yaşandığına dikkati çeken Başkan Alagöz, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ALAGÖZ, “ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ

Üreticilerin istek ve talepleri de dinleyen Başkan Alagöz, zirai dondan etkilenen köylerin mağduriyetini giderme noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

Yaşanan afet sonrasında üreticilerin oldukça zor durumda olduğunu ifade eden Başkan Alagöz Cumhurbaşkanının açıklamasının üreticiye umut olduğunu kaydetti.

Tüm ilgili kurumlarla dondan etkilenen üreticilerin sorunlarına çözüm bulmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten AK Parti Çorum İl Başkan Vekili Nurettin Karaca, “ Sizlere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hiçbir mağduriyet oluşturulmayacağını bilmenizi istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başımızda olduğu sürece hiç bir yerde, hiçbir şekilde mağduriyet olmaz. AK Parti olarak üzerimize ne düşüyorsa, bu konuda yapmamız gerekeni yapacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. El ele vermek suretiyle, yapılacak tespitlerle birlikte mağduriyet gidecektir” dedi.

KARACA, “HESAPLAMA VE ÖDEME TAKVİMİ UYGULANACAKTIR”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın, "Tespit, sigortası olanlar için ödeme, sigortası olmayanlar için de hesaplama ve ödeme gibi bir takvimi uygulayacağız" şeklindeki açıklamalarını hatırlatan Karaca, “Sigortası olanların tespit çalışmaları biter bitmez derhal ödemeleri yapılacak. Daha sonra çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ancak sigortası olmayan üreticilerimiz için de giderleri hesaplanarak onların maliyetlerini de karşılanacaktır. Tespit, sigortası olanlar için ödeme, sigortası olmayanlar için de hesaplama ve ödeme gibi bir takvim uygulanacaktır” diye konuştu.

TARSİM VE KAYITLILIK VURGUSU

Bu tür afetlerde TARSİM sigortasının ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmanın önemine vurgu yapan karaca, “Prim bedelinin yüzde 70’ine kadar devletimiz tarafından karşılanan TARSİM, üreticilerimizi korumanın en etkili yoludur” dedi.

ÇİFTÇİLERİN TALEP VE BEKLENTİLERİ

Üreticiler ve köy muhtarların taleplerini; “Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri borçlarının faizsiz olarak en az bir yıl süreyle ertelenmesi, çiftçilerin bugüne kadar yapmış olduğu masraflardan kaynaklı nakit ihtiyacının karşılanabilmesi adına ilave kredi taleplerinde kolaylaştırıcı uygulamaların hayata geçirilmesi ve geliri tamamen tarıma bağlı üreticiler için kısa vadeli geçim desteği sağlanması ve sosyal yardım fonları üzerinden şartlı nakit yardımlarının devreye alınması gibi adımlar atılabilir” şeklinde bildirdiler.

ÖZDEMİR, “DEVLETİMİZİN GÜCÜNÜ YİNE HİSSEDİYORUZ”

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ise, çiftçilerin büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın ve Tarım Bakanımızın açıklamaları ve TBMM’de araştırma komisyonlarının hemen kurulması devletimizin üreticisinin her zaman yanında olduğunun bir göstergesidir. Bu adımlar sonunda bir kez daha devletimizin ne kadar güçlü olduğunu görmüş olduk” dedi.