Çorum FK'da Teknik Direktör Serkan Özbalta ile yollar ayrıldı.

Son 5 maçta sadece küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor'u yenebilen kırmızı siyahlılar bugün de evinde Boluspor'a 2-0 mağlup olunca taraftarlar Özbalta'yı istifaya çağırdı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Başkan Oğuzhan Yalçın ile Serkan Özbalta arasında bir görüşme yaşandı ve Özbalta ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonun ortasında Tahsin Tam'ın yerine getirilen Özbalta başarılı bir sezon geçirmiş ve Çorum FK Süper Lig'in kapısından dönmüştü.

Bu sezon kırmızı siyahlıların başında 28 lig ve iki kupa maçı olmak üzere toplam 30 maça çıkan Özbalta, 30 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.