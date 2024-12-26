27 Aralık Cuma günü Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük bütçeli projelerinden biri için düğmeye basılıyor.

Toplam 80 milyar TL bütçeli Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı ihalesi için gözler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na çevrildi.

Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan 80 milyar TL bütçeli Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı ihalesi yarın gerçekleştirilecek.

İhale, yalnızca Kırıkkale’nin Delice ilçesi ile Çorum şehir merkezi arasındaki 120 kilometrelik bir mesafeyi kapsıyor.

Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ihalenin aralık ayı içinde yapılabileceğini duyurmuştu.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre ihale 27 Aralık Cuma günü, yani yarın saat 10:30’da davet usulü ile gerçekleştirilecek.

“MEMLEKETİMİZİN ASIRLIK BEKLENTİSİ OLAN TREN YOLU İHALESİ BU CUMA İHALEYE ÇIKIYOR”

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı ve AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı projesinin bir aksilik olmadığı takdirde 27 Aralık Cuma günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarılacağını duyurdu.

Kırıkkale’nin Delice ilçesi ile Çorum şehir merkezi arasındaki 120 kilometrelik hattı kapsıyor.

HAZIRLIK SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLDİ

Daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Milletvekili Ahlatcı ve Kaya, projenin hazırlık çalışmalarında sona gelindiğini ve hiçbir problem yaşanmadığını belirtmişti.

“BİZ NE SÖZ VERDİYSEK O”

Cumhuriyet tarihinin en önemli ve memleketimizin asırlık beklentisi olan tren yolu ihalesinin bir aksilik olmadığı takdirde yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirileceğini belirten Milletvekili Ahlatcı ve Kaya; “Çorum halkı için büyük önem taşıyan bu proje, şehrin kalkınmasına ve ulaşım altyapısının güçlenmesine önemli katkılar sağlayacak.

AHLATCI VE KAYA’DAN TEŞEKKÜR

Bu projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na ve herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” diye açıklamada bulundular.