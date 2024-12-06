Ahlatcı Çorum FK’da Ozan Sol sekiz ay sonra maç kadrosunda.

Kırmızı Siyahlı takımın tecrübeli ismi Ozan Sol geçen sezon sonlarında geçirdiği sakatlığın ardından sekiz aydır ayrı kaldığı formasına kavuştu. Ozan Sol yarın oynanacak Manisa FK maçının 21 kişilik kadrosuna alındı.

7 Nisan 2024 tarihinde Ahlatcı Çorum FK’nın sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanan ve çapraz bağları koptuğu için ağır bir operasyon geçiren Ozan Sol tedavi sürecini tamamlayarak yarın oynanacak Manisa FK maçının kadrosuna alındı.