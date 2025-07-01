Önceki dönem Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sönmez Çalışkan’ın annesi olan Satı Çalışkan hayatını kaybetti.
Emekli öğretmen merhum Süleyman Çalışkan’ın eşi, Berlin’de yaşayan Sezer Eser, Çorum Belediyesi çalışanlarından Serdar Çalışkan, Çorum esnafından Soner Çalışkan ve emekli öğretmen Sezgin Çalışkan'ın annesi Satı Çalışkan’ın cenazesi 02 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00’da Özel Elitpark Hastanesi morgundan alınarak memleketi olan Yozgat’ın Sorgun İlçesi Bahadın Kasabası’na götürülerek öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Fatih Battar