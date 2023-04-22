AK Parti Çorum İl Teşkilatı’nın Ramazan Bayramı nedeniyle bugün bayramlaşma programı düzenlendi.

Parti binasında gerçekleşen bayramlaşma törenine; AK Parti Milletvekili Adayları Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Zeki Gül, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve partililer katıldı.

Partisinin bayramlaşma merasiminde konuşan Çorum Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı, şehrin 4 milletvekiline talip olduklarını söyledi.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİNE ATIF

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Çorum her zaman bizim kalemiz’ sözlerine atıfta bulunan Ahlatcı, “Çorumumuz hiçbir zaman vatan hainleri ile işbirliği yapanlara oy vermemiştir. Bu millet askerine kurşun sıkanlarla, kapalı kapılar ardında pazarlık yapanlara hiçbir zaman oy vermemiştir. Bu millet Ayasofya'yı tekrar kapatacağını dillendirenlere oy vermeyecektir. İHA ve SİHA’larımıza laf edenlere oy vermeyecektir. AK Parti olarak 4 milletvekiline de talibiz. Çorum'da hiç kimseye vereceğimiz bir milletvekilimiz dahi yoktur. Sonuna kadar 4-0 için mücadele edeceğiz.

Hemşehrilerime sesleniyorum. Meclis’e gidecek bir milletvekili olarak, bir Çorumlu olarak şunu söylüyorum; sizi mesimiyeni siz de mesimeyin, sizi sevmeyeni sizde sevmeyin diyorum.”dedi.