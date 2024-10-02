MasterChef’e 2022 yılında yarışmacı olarak katılan ve ‘Ye Kanat’ adlı restoranın işletmeciliğini yapan Çorumlu ikizler Yunus ve Emre Karaca kardeşler Showturk’te yayınlanan “Ekonomi Dünyası” programının konuğu oldu.

Yapımcılığını Hakan Şancı ve Sekiz Medya Grup’un üstlendiği Ekonomi Dünyası her Cumartesi saat 17.00 ve her Pazar saat 13.00’te sektörlerin sesini duyurmaya devam ediyor.

12 yıldır her sektörden küçük ve orta ölçekli firmaların tanıtımını yapan Ekonomi Dünyası, bu defa işletmeciliğini Çorumlu ikizler Yunus ve Emre Karaca kardeşlerin yaptığı Ye Kanat’ın tanıtımını yaptı.

Çorum’un ikizleri Karaca Kardeşler “Ekonomi Dünyası” programının sunucusu Müjgan Çakar ile sohbet ederek, sorularını cevapladılar.

Kendilerini tanıtarak programa başlayan Karaca Kardeşler “Ye Kanat” adlı işletmelerinde Çorumlulara güzel lezzetler tattırmak ve iyi hizmetlerde bulunmak için memleketlerine böyle bir işyeri açtıklarını söylediler.

Müjgan Çakar’ın neden tavuk kanadını seçtiniz sorusunu yanıtlayan Emre Karaca, tavuk kanadının herkesin ve kendilerinin sevdiği bir aparatif yiyeceği olduğu için tercih ettiklerini ifade etti.

“KANATI MÜŞTERİLERİMİZE ÇEŞİTLİ SOSLARLA YAPARAK SUNUYORUZ”

Kanadı bu zamana kadar kimsenin tatmadığı çok farklı lezzetlerde sunmaya çalıştıklarını belirten Emre Karaca, ” Barbükü soslu, çedar peynirli, acı soslu, biz kendi adımıza yaptığımız soslar ile farklı lezzetlerle müşterilerimize tavuk kanadını sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Sunucu Müjdan Çakar’ın, sizin yaptığınız bizim her yerde yediğimiz kanatlardan farklımı sorusunu Emre Karaca,” İlk önce salamura tekniği ile bir gün salamurada bekletiyoruz, ikinci gün marinasyona alıyoruz, üçüncü günde pişirmeye alıyoruz” diye cevapladı.

“GECE 21.00’E KADAR MÜŞTERİLERİMİZE HİZMET VERİYORUZ”

İşletmelerini her gün sabah saat 11.00’de açtıklarını belirten Yunus Karaca “ Saat 12.00’den 14.00’de kadar gelen ilk müşterilerimizi ağırlıyoruz. Daha sonra 17.30-18.00 saatleri arasında bizim asıl yoğunluğumuz başlıyor ve saat 21.00’den sonra hizmeti sonlandırıyoruz. Evlere paket servisimiz yok ama gelip paket olarak tavuk kanadımızı alabiliyorlar” diye konuştu.

“SALAMURA TEKNİĞİ İLE KANAT YAPIYORUZ”

Birçok kanatçı olmasına rağmen neden sizin işletmenizi tercih etsinler sorusuna ise Emre Karaca, “ Bizim kanatlarımız dediğimiz gibi orta sekmen ve Jumbo dediğimiz yani her yerde, her restoranda sunulan kanatlardan değil. Çünkü kanatçı olduğumuz için en iyisini yapmak zorundayız. Yani bizde sadece kanat olduğu için en iyi ve en büyük olanı tercih ettik ve dediğimiz gibi biz normal kanat yapmıyoruz, salamura tekniği ile kanat yapıyoruz. Bunun için bizi tercih etmelerini isteriz” şeklinde cevapladı.

“KANATLARIMIZ GÜNLÜK TAZE OLARAK GELİYOR”

Tavuk kanatlarını Çorum’da bulmakta zorlandıklarını kaydeden Emre Karaca, “ Beş, altı firma ile yaptığımız görüşme sonunda sadece bir firma istediğimiz kanatları tedarik edebileceklerini söylediler ve sağ olsunlar istediğimiz miktarda kanatları, günlük olarak taze bir şekilde bize teslim ediyorlar” dedi.

İşletmelerinde şu an 4 kişi ile hizmet vermeye çalıştıklarına işaret eden Yunus Karaca, müşteriler ile birebir kendilerinin ilgilendiklerinin altını çizdi.

“AZ PİŞMİŞ ETİN LEZZETİ DAHA İYİ OLUR”

Tavuk kanatlarını pişirme tekniğinden de biraz bahseden Yunus Karaca, “Tavuk kanatlarımız salamura ile yapıldığı için bazen müşterilerimiz çiğ kalmış gibi algılayabiliyorlar. Salamura dışı biraz çıtırlaştırır ama içi haşlama gibi olur. Vatandaşlarımız da çok pişmiş kanat sevdiği için bizde bunun açıklamasını yapıyoruz. Aslında az pişmiş etin her zaman lezzeti daha iyi olur” diye konuştu

“EN ÇOK BENZEYEN İKİZLERİ SEÇİLDİK”

Sohbet sırasında Ordu İlinde yapılan bir yarışmada Türkiye’nin en çok benzeyen ikizleri olarak seçildiklerini hatırlatan Karaca Kardeşler, kendilerini ilk defa gören müşterilerinin benzerliklerine çok şaşırdıklarını dile getirdiler.

Emre Karaca, işletmelerinde tavuk kanatlarını soğuk içecekler ile müşterilerine sunum yaptıklarını kaydetti.

“KANATLAR VE TAVUK ÜRÜNLERİ KESİNLİKLE YIKANMAZ VE İKİNCİ KEZ ISITILARAK YENMEMELİDİR”

Kanat yerken dikkat edilmesi gereken hususları da anlatan Emre Karaca, “ Çok firmanın kanatları ön yıkama yaptıklarını maalesef duyuyoruz. Kesinlikle kanatlar pirişilmeden önce yıkama yapılmaz. Bu sadece kanatlar için geçerli değil tüm tavuk ürünleri yıkanmaz. Eğer aldığınız tavuk ürünlerini biraz kanlı gördüyseniz, nemli bir sünger ile temizleyerek, onun kanını alabilirsiniz. Tavuk ciğeri de dahil kesinlikle tavuk ürünleri yıkanmamalıdır. Tavuk ürünleri en çok bakteri üreten biri olduğu için 65 derecenin üzerinde pişirme yapmalıyız. 65 derecenin üzerindeki sıcaklıkta bakteriler öldüğü için bu dereceye dikkat etmemiz gerekiyor. Bir başka hususta kesinlikle tavuk ürünleri ikinci kez ısıtılarak yenmemelidir” şeklinde konuştu.

“KANAT ÇEŞİTLERİMİZİ ÇOĞALTACAĞIZ”

Bundan sonraki hedeflerini de açıklayan Yunus Karaca, “İlk ayak olarak işletmemizi memleketimiz olan Çorum’a açmak istedik. Daha sonra işletmemizi büyütmek istiyoruz ve sadece kanat yapan bir işletme olarak ta kalmak istemiyoruz. Sistemi oturttuktan sonra da işletmemizde 5-6 çeşitte kalmayıp, kanat çeşitlerini çoğaltmak hedeflerimiz arasındadır” diye konuştu.

“KANAT SEVMEYENLER İÇİNDE ALTERNATİF YİYECEKLERİMİZ VAR”

Şu anda tavuk kanadını 4 çeşit olarak müşterilerine sunduklarını açıklayan Emre Karaca, kanadı sevmeyenler için de alternatif olarak müşterilerine köfte ve kuzu kaburga, dana döş gibi yiyecekleri de sunduklarını söyledi.

Çepni Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi Numara 51/A adresinde hizmet verdiklerini kaydeden Karaca Kardeşler, işletmelerinin yeni gelişen bölgede, hastaneye ve çevre yoluna yakın olduğu için tercih ettiklerini açıkladılar.