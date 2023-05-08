FATİH BATTAR

TÜGVA Gençlik Buluşmaları kapsamında Çorum’a gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medyada gençlere yönelik algı operasyonlarına dikkat çekerek; “Bizleri dinsizleştirmek istiyorlar. Biz bu topraklarda etine kemiğine Müslümanız. Şimdi bize buna çok yabancıymış gibi davranıyorlar. Değerlerimizi sosyal medyada yerle yeksan ediyorlar.” dedi

Türkiye Gençlik Vakfı olarak dinsizleştirme çabalarına dur demek için var olduklarını belirten Beşinci; “Biz değerlerimizle barışık, milli ve dini değerlerimizi baş tacı yapmak için çalışıyoruz. Sosyal medyada aynı şekilde cinsiyetsizleştirme çabaları var. Bunları Kerimcan’la ve onun arkadaşlarıyla yapıyorlar. Biz uyanık olacağız, bunları yutmayacağız. Bunun gibi insanları zenginleştirip, çok da güzel bir hayatları varmış gibi gençlere yutturmaya çalışıyorlar. Çünkü bizim aile kültürümüzü elimizden almaya çalışıyorlar. Bizi biz yapan en büyük değer ailedir. Annemiz, babamız, dedemiz, babaannemizdir bizim değerlerimiz. İşte bu toprakların en önemli değeri aileyi de öldürmeye çalışıyorlar. Bunlara karşı uyanık olmak için daha fazla uyanık olacağız. Bununla beraber milliyetsizleştirmek istiyorlar. Topraklarımızı almaya, aideyetimiz, mensubiyetimizi bozmaya çalışıyorlar. Bu topraklarda bi dünya kan dökülüyor. Flisitin’de, Afganistan’da, Libya’da bütün Müslüman coğrafyasında Avrupa İnsan Hakları diyorlar ama nerede? Müslüman coğrafyasında nerede İnsan Hakları? Çünkü onların toprakları, insanları değerli ama biz değersiz. Sosyal medyada ‘tüm dünya küresel, küçük bir köy. Hepimiz kardeşiz, hepimiz bir milletiz diyorlar.’ Bizim dinimizi de milletimizi de almaya çalışıyorlar. Türkiye Gençlik Vakfı bunlara dur demek için var.” ifadelerini kullandı.

‘BİZ GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ’

‘Biz gençlerimizle gurur duyuyoruz.’ diyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise; “Gençleri biz geleceğimiz olarak görüyoruz. Son 20 yılda attığımız adımları gençlerimiz devam ettirecek. Gençlerimizin enerjisi ve hayali ile Türkiye çok daha büyük ufuklara yelken açacak.” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yılda yaptıklarına bakıldığında sıradan bir siyasetçi olmadığını herkesin gördüğünü ifade eden Aşgın; “Biz ulvi davaların, büyük davaların temsilcileriyiz. Biz siyaset yapmıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’ı siyasi figür olduğu için yada bir partinin genel başkanı olduğu için sevmiyoruz. Ümmetin önünde milletin önünde, milleti aydınlık yarınlara götüren bir büyük ve lider olarak seviyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 yılda yaptıklarına baktığımız zaman sıradan bir siyasetçi olmadığını hemen anlarız. Bizim için hayal bir çok alanda gelişmeler oldu. TOGG’u, İHA’yı, SİHA’yı, yerli savaş uçakları daha bir çok şey hepsi hayaldi şimdi gerçek oldu. Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan’ı bir siyasi aktör olarak değil, davamızın büyüğü, öncüsü, lideri olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu

‘MİLLETVEKİLİĞİNDE ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYAMAZSAK TBBM’NİN SEÇİMLERİ İPTAL ETME YETKİSİ VAR’

AK Parti İl Başkanı Murat Günay ise 15 Mayıs’ta oy kullanacak gençlere seslenerek, gençlerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a, milletvekili seçiminde ise AK Parti’ye oy vermesi gerektiğini söyledi.

Milletvekilliği seçiminde çoğunluğun sağlanamaması halinde TBMM’nin seçimleri iptal etme yetkisi olduğunu ve böyle bir şey olduğunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir daha aday olmayacağını anlatan Günay, gençlerin bu anlamda oyunun önemli olduğunu dile getirerek, gençlerden seçimlerde destek istedi.