Kırıkkale Delice-Çorum hattında önemli bir gelişme yaşandı.

Yüksek Hızlı Tren'de Kırıkkale Delice-Çorum hattı ihalesini alan firma ile sözleşme imzalanırken, bu hattın yapımının tamamlanması sonrası Samsun'u Ankara'ya bağlayacak hattın yapım sürecine geçilecek.

Samsun-Ankara Hızlı Tren projesinde, Kırıkkale Delice-Çorum hattının ihalesi 75.249.608.232 TL bedel ile Yapı Merkezi-YSE Yapı iş ortaklığına verildi.

İhaleyi alan Yapı Merkezi-YSE Yapı iş ortaklığı ile ise Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü iş sözleşmesini imzaladı.

2030 YILINDA BİTİRİLECEK

Yüksek Hızlı Tren'de 120 kilometrelik Kırıkkale Delice-Çorum hattının yapımı için çalışmalar yakında başlayacak.

Delice-Çorum hızlı tren projesinin 2030 yılında tamamlanması hedefleniyor.

BU YILKİ KAYNAK 4 MİLYAR TL

Bu arada yaklaşık 86 milyar TL’ye mal olacak projenin 2025 Yatırım Programı’na alınırken, 2025 yılında projeye 4 milyar TL’lik kaynak ayırıldığı öğrenildi.