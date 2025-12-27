Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında yapılan toplantıda yılbaşı tedbirleri istişare edildi.

Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmelerini sağlamak, kamu düzenini korumak ve genel asayişi temin etmek amacıyla alınacak tedbirler, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kapsamlı şekilde ele alındı.

Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü GAMER Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, trafik güvenliğinin artırılması, kamuya açık alanlarda güvenlik önlemlerinin arttırılması, acil durumlarda koordinasyonun etkin şekilde sağlanması, vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmesi için gerekli tüm hazırlıkların tamamlanması konuları üzerinde duruldu.

Vali Ali Çalgan, kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek alınacak tedbirlerin titizlikle uygulanacağını vurguladı.

GAMER TOPLANTISI YAPILDI

Ayrıca İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı da yine Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında, kurul üyelerinin katılımıyla aynı yerde gerçekleştirildi.

Toplantıda, il genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen mevcut çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Güvenlik ve güvenlik kaynaklı acil durumlara ilişkin değerlendirmeler yapılırken, kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular üzerinde duruldu.

GAMER’in, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak ve toplumda huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet verdiği ifade edildi.

Vali Ali Çalgan, yaptığı konuşmada İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nin, olay öncesi hazırlık, olay anı müdahale ve olay sonrası iyileştirme süreçlerinde bütünleşik bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğini belirtti.

Kurumlar arasında sağlanan etkin iş birliği ve koordinasyonun, olası risklerin önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vali Çalgan, 2025 yılının Çorum açısından ciddi bir güvenlik sorunu veya afet yaşanmadan tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, bu sonucun planlı çalışmalar, güçlü kurumlar arası uyum ve sahada görev yapan personelin özverili gayretleri sayesinde elde edildiğini dile getirdi.

Bu süreçte emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür eden Vali Çalgan, önümüzdeki dönemde de aynı kararlılık, dikkat ve iş birliği anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Vali Çalgan, 2026 yılının Çorum ve ülkemiz için huzurun, güvenliğin ve afetten uzak bir yaşamın hâkim olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Toplantı, güvenlik ve acil durumlara yönelik yürütülecek faaliyetlerin planlanması, alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi ve katılımcıların görüş ve önerilerinin paylaşılmasıyla sona erdi.