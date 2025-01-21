Geçtiğimiz hafta sonu U 15 liginde oynanan ve yarıda kalan Maviayspor ile Mimar Sinanspor maçında çıkan olaylardan dolayı Maviyspor kulübü sporcusu Emre Erkoç’un velisi Gülay Erkoç maçın hakeminin oğluna vurduğunu iddia etti.

Gülay Erkoç dün Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği Başkanı Galip Deniz ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Burak Yalçın ile görüştü. Ziyaret sırasında pazar günü izlediği Maviayspor ile Mimar Sinanspor maçında hakemlerin ilk dakikadan takımın sahadan çekildiği ana kadar hep yanlış ve yanlı kararlar verdiklerii belirten Gülay Erkoç ‘Görüntülü net golü maçın hakemi ofsayt gerekcesi ile iptal ettikten sonra Maviayspor takımının hocası sahadan çekti.

Tribünden bizim duyduğumuz şekilde maçın hakemi sporculara lan diye hitap ediyordu. Takım sahadan çekilirken oğlumun itiraz etmesi sırasında Emre’ye bir kez vurdu ikincisinde ise olum hamle yaparak engelledi. Bizler çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar spor yapsınlar diye gönderiyoruz ve maçlarını da takip ederek yanlarında olduğumuzu görsünler istiyoruz. Çocuklarımızın emekleri bu yanlış kararlarla zayi oldu. Ancak asıl önemli olan ise çocuklarımızı spordan soğutmasınlar. Biz sahada şiddet değil çocuklarımızı izlemek onları alkışlamak istiyoruz. Bu sadece benim çocuğuma değil kimsenin çocuğuna yapılmasın. Bu konuda herkesin daha hassas olması gerektiğini düşünüyorum’ dedi.