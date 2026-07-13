Efeler Ligi’nin yeni ekibi Sungurlu Belediyespor, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması kapsamında dünyaca ünlü pasör çaprazı Kyle Ensing’i kadrosuna katarak sezona "iddialı" bir giriş yaptı.

Lige yükseldiği ilk sezonda kalıcı olmayı ve üst sıraları zorlamayı hedefleyen Sungurlu Belediyespor, oyun kurucu ve hücum lideri pozisyonu için tercihini tecrübeli Amerikalı oyuncu Kyle Ensing'den yana kullandı.

"Hücum Gücüne Dünya Standartlarında Dokunuş"

1997 doğumlu ve 2.01 metre boyundaki Kyle Ensing, sadece fiziksel avantajlarıyla değil, teknik donanımıyla da Efeler Ligi'nin en dikkat çekici isimlerinden biri olmaya aday. NCAA kariyerinde Long Beach State formasıyla kazandığı iki şampiyonluk (2018-2019) ve Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı ile elde ettiği uluslararası tecrübeler, onu elit bir "pasör çaprazı" haline getiriyor.