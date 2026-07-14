İstanbul’da yapılan İstanbul Youth Open 2026 ile 10-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen İstanbul U17 Open 2026 turnuvalarında Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü sporcuları dört bronz bir altın madalya kazandılar.

İstanbul Ata Sporları Merkezinde yapılan turnuvada U 15 Yaş Altı Karışık Çiftler kategorisinde Kağan Erçetin ile Yağmur Koçak ikilisi rakiplerini yenerek birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

17 Yaş Altı Tek erkekler kategorisinde Yusuf Talha Şerbetci üçüncü olarak bronz madalla kazandı. Yine Osmancık’tan Elif Naz Şişginoğlu 17 yaş altı tek kızlarda üçüncü olarak bronz madalya kazanan diğer sporcu oldu. U 17 Karışıt Çiftler kategorisinde Haşim Kağan Töremiş ve Elif Naz Şişmanoğlu çifti üçüncü olarak bronz madalya kazanan diğer sporcular oldular.

U 11 Yaş Altı Çift erkekler kategorisinde Muhammet Fatih Uslu milli takımdan arkadaşı Kail Ali Boyraz ile birlikte üçüncü olarak bronz madalya aldı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi Kulübü Başkanı Barış Boyar ilçede yaptıkları çalışmalar ile ulusal ve uluslararası organizelerde ilimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ettiklerini belirterek bizlere bu çalışmalarımızda her zaman destek ve yanımızda olan mülki amirlerimize ve sporcu velilerine teşekkür etti.