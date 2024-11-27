Çorum FK’da son haftaların formda ismi Suat Kaya’dan kötü haber.

Tecrübeli futbolcu 10-14 gün arasında sahalardan uzak kalacak.

Ligin son haftalarında attığı goller ve asistler ile takımının galibiyet ve çıkışında büyük pay sahibi olan Suat Kaya Erokspor maçının ikinci yarının başlarında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Önceki gün MR’ı çekilen Suat Kaya’nın arka adalesinde yırtık tesbit edildi. yapılan tetkik sonunda Suat Kaya’nın 10-14 gün arası sahalarından uzak kalacağı açıklandı.