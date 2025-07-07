Çorum FK’nın eski futbolcusu Suat Kaya, önceki gün Mersin’e giderek futbola ilk başladığı kulübünü ziyaret etti.

Çorum FK ile yollarını ayıran Suat Kaya tatilini çocukluk yıllarını geçirdiği Mersin’de yapıyor. Futbola ilk Mersin’in kulüplerinden Kuvayi Milliyespor altyapısında başlayan Suat Kaya, yıllar sonra eski kulübünün antrenmanını ziyaret etti.

Minik futbolcularla bir araya gelerek tecrübelerini paylaşan Suat Kaya, Kuvayi Milliyespor’a mücadele ettiği yaş grubu müsabakalarında başarılar diledi.