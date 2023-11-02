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Sungurlu eski YEPAŞ Müdürü merhum Akif Akçan’ın eşi, AK Parti eski Sungurlu İlçe Başkanı Mustafa Lafçı’nın kızı Şule Akcan, vefat etti.

AK Parti Sungurlu eski İlçe Başkanı Mustafa Lafcı’nın kızı, geçtiğimiz yıl Eylül ayında vefat eden merhum Akif Akcan’ın eşi Şule Akcan, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Şule Akcan, dün hastaneye kaldırıldı. Akcan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.

Şule Akcan’ın vefat haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi 3 Kasım Cuma günü (yarın) Sungurlu’da Ulu Camide cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.