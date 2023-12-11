Kadınlar Voleybol 2. liginde ikinci yarı mücadelesi başladı. Osmancık Belediyespor 52 Çamlıkspor deplasmanında 3-0 kazanarak ikinci yarıya da galibiyet ile başladı.

Çorumlu güreşçilerden bir altın iki gümüş madalya Çorumlu güreşçilerden bir altın iki gümüş madalya

Karşılaşmanın üç setide başa baş geçti. Tecrübe olarak rakibinden üstün bir kadroya sahip olan Osmancık Belediyespor rakibi önünde ilk seti 25-23 ikinci seti de aynı skorla kazanarak 2-0 üstünlüğü yakaladı. üçüncü sette te yine karşılıklı sayılarla geçen maçta Osmancık Belediyespor bu setide 25-22 aldı ve maçtan 3-0 galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu. Bu galibiyet ile Osmancık Belediyespor 15 puana yükselirken ev sahibi 52 Çamlıkspor ise 6 puanda kaldı.