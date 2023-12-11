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Kadınlar Voleybol 2. liginde ikinci yarı mücadelesi başladı. Osmancık Belediyespor 52 Çamlıkspor deplasmanında 3-0 kazanarak ikinci yarıya da galibiyet ile başladı.

Karşılaşmanın üç setide başa baş geçti. Tecrübe olarak rakibinden üstün bir kadroya sahip olan Osmancık Belediyespor rakibi önünde ilk seti 25-23 ikinci seti de aynı skorla kazanarak 2-0 üstünlüğü yakaladı. üçüncü sette te yine karşılıklı sayılarla geçen maçta Osmancık Belediyespor bu setide 25-22 aldı ve maçtan 3-0 galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu. Bu galibiyet ile Osmancık Belediyespor 15 puana yükselirken ev sahibi 52 Çamlıkspor ise 6 puanda kaldı.