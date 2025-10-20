U 16 Liginde ikinci yarı cumartesi günü oynanan maçlarla başladı.

A grubunda ilk yarıda tüm maçlarını kazanarak liderlik koltuğunda oturan Vefaspor ikinci yarının ilk maçında Osmancık Kandiberspor ile 0-0 berabere kalarak haftayı birer puanla kapattılar.

Vefaspor 13 puanla liderliğini sürdürürken Kandiberspor 8 puanla ikincilik iddiasını sürdürdü. Grupta ikinci sıradaki Mimar Sinanspor ise Mavi Ay Gençlikspor önünde 4-0 kazanarak 9 puanla ikinci sırada yer aldı.

B grubunda ise Gençlerbirliği ikinci yarının ilk maçında Çorumspor önünde 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü. Bu mağlubiyet ile Çorumspor 5 puanda kaldı. Sungurlu Belediyespor ise evinde Anadolu FK önünde 2-1 kazanarak lider Gençlerbirliğini takibini sürdürdü.