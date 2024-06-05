Sungurlu Belediyesi Çocuk Meclisi ikinci toplantısını yaptı.
Toplantıda ilk toplantıda alınan kararlar değerlendirilirken önümüzdeki süreçte yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.
Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuk Meclisimiz, 5-11 Haziran Çevre Haftası vesilesiyle çalışmalar yapacak ve bunun dışında kendi emekleriyle güzel bir dergi ortaya çıkaracak inşallah. Çalışmalarının hem takipçisi hem de yardımcısı olacağımızı bildiriyor, yavrularımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.
Editör: Çorum Hakimiyet