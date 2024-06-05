Sungurlu Belediyesi Çocuk Meclisi ikinci toplantısını yaptı.

Toplantıda ilk toplantıda alınan kararlar değerlendirilirken önümüzdeki süreçte yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuk Meclisimiz, 5-11 Haziran Çevre Haftası vesilesiyle çalışmalar yapacak ve bunun dışında kendi emekleriyle güzel bir dergi ortaya çıkaracak inşallah. Çalışmalarının hem takipçisi hem de yardımcısı olacağımızı bildiriyor, yavrularımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.