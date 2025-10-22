1. Amatör Küme’de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefi ile başlayacak olan Sungurlu Belediyespor start verdi.

Bu sezon yaptığı transferlerle güçlü bir kadro kuran Sungurlu Belediyespor önceki gün yemekte bir araya geldi. Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray ve antrenörler Kıvanç Kaya ile Huzeyfe Tolga Bulut ile tüm takımın katıldığı yemekte yeni transferler birbirleri ile tanıştılar. Yemek sonunda futbolcularla bir sohbet toplantısı gerçekleştiren Başkan Ahmet Haşim Özsaray yeni sezon hedefleri konusunda bir konuşma yaptı. Başkan Özsaray, hedeflerinin 1. Amatör Küme Şampiyonluğu olduğunu belirterek ‘Sungurlu olarak ilçemizi her alanda en üst lige taşımak için Belediye Başkanımız Muhsin Dere’nin önderliğinde yoğun bir çalışma yapıyoruz

Bu hedef doğrultusunda oluşturduğumuz kadronun ilçemizi, kulübümüzü en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bugün başladığınız sezonun sakatlıksız kazasız belasız ve şampiyonluk ile tamamlanmasını diliyorum. Bizler her zaman sizin yanınızda olacağız sizde sahada elinizden gelen desteği vereceğiz’ dedi.